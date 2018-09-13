DNCAｲﾝﾍﾞｽﾄ-ｴﾎﾞﾙﾃｨﾌ
LEOFLXB:LX
146.70
EUR
0.03
0.02%
更新日時 2018/09/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
145.27 - 155.91
1年トータルリターン
-3.51%
年初来リターン
-3.28%
前日終値
146.73
52週レンジ
145.27 - 155.91
1年トータルリターン
-3.46%
年初来リターン
-3.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
146.7
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
377.731
設定日
07/24/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
PIERRE PINCEMAILLE / AUGUSTIN PICQUENDAR
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.40%
経費率
2.32%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
DMIURIE:LX
DNCA ｲﾝべｽﾄ - ﾐｳﾘ
|263.10 千
|34.59 百万
|6.98
|
ORA:FP
オランジュ
|1.30 百万
|18.00 百万
|3.63
|
SAN:FP
ｻﾉﾌｨ
|188.92 千
|15.82 百万
|3.19
|
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|648.20 千
|15.06 百万
|3.04
|
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
|56.75 千
|12.69 百万
|2.56
|
CAP:FP
キャップ・ジェミニ
|126.20 千
|11.42 百万
|2.30
|
ATO:FP
ｱﾄｽ
|90.69 千
|11.15 百万
|2.25
|
EN:FP
ブイグ
|296.90 千
|10.96 百万
|2.21
|
CON:GR
ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ
|52.50 千
|9.92 百万
|2.00
|
FP:FP
トタル
|221.34 千
|9.58 百万
|1.93
企業概要
DNCAインベスト-エボルティフ（DNCA Invest - Evolutif）は、ルクセンブルク籍のSICAV。総合指数を上回る投資成果を目指す。地理的制約を受けず、株式を中心に投資。株式に最大100%、債券およびマネーマーケット商品に最大70%を投資する。
住所DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号-
Webサイトwww.dncafinance.lu