DNCAｲﾝﾍﾞｽﾄ-ｴﾎﾞﾙﾃｨﾌ

LEOFLXA:LX
153.00
EUR
0.03
0.02%
更新日時 2018/09/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
151.50 - 162.22
1年トータルリターン
-3.16%
年初来リターン
-3.04%
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前日終値
153.03
52週レンジ
151.50 - 162.22
1年トータルリターン
-3.11%
年初来リターン
-3.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
153
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
377.731
設定日
12/13/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
PIERRE PINCEMAILLE / AUGUSTIN PICQUENDAR
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
1.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
DMIURIE:LX
DNCA ｲﾝべｽﾄ - ﾐｳﾘ
263.10 千 34.59 百万 6.98
ORA:FP
オランジュ
1.30 百万 18.00 百万 3.63
SAN:FP
ｻﾉﾌｨ
188.92 千 15.82 百万 3.19
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
648.20 千 15.06 百万 3.04
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
56.75 千 12.69 百万 2.56
CAP:FP
キャップ・ジェミニ
126.20 千 11.42 百万 2.30
ATO:FP
ｱﾄｽ
90.69 千 11.15 百万 2.25
EN:FP
ブイグ
296.90 千 10.96 百万 2.21
CON:GR
ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ
52.50 千 9.92 百万 2.00
FP:FP
トタル
221.34 千 9.58 百万 1.93
企業概要
DNCAインベスト-エボルティフ（DNCA Invest - Evolutif）は、ルクセンブルク籍のSICAV。総合指数を上回る投資成果を目指す。地理的制約を受けず、株式を中心に投資。株式に最大100%、債券およびマネーマーケット商品に最大70%を投資する。
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.dncafinance.lu