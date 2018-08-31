Leopard Fund - Global Portfo

LEOEPDI:LX
2,245.21
EUR
更新日時 2018/08/31
商品分類
FCP
52週レンジ
2,186.73 - 2,282.14
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-1.03%
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52週レンジ
2,186.73 - 2,282.14
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/31/2018)
2,245.212
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
12.424
設定日
07/30/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
UBSMSTI:LX
UBS LUX ﾏﾈｰ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ(ｽｲｽﾌ
815.00 807.68 千 6.44
PISTMTI:SW
Pictet CH - CHF Short Mid Te
1.08 千 763.24 千 6.09
UBMSSIC:LX
UBAM - Dynamic US Dollar Bon
3.04 千 584.67 千 4.66
0555934D:LX
33.39 570.33 千 4.55
NBEURAA:ID
ﾆｭｰﾊﾞｰｶﾞｰ･ﾊﾞｰﾏﾝ短期新興国市
53.00 千 540.60 千 4.31
GLDM:FP
Lyxor MSCI ACWI Gold UCITS E
9.88 千 520.62 千 4.15
IWRD:LN
iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾜｰﾙﾄﾞUCITS ETF米ﾄ
13.25 千 509.49 千 4.06
SGEURSP:FP
ｿｼｴﾃ･ｼﾞｪﾈﾗﾙ･ｼﾞｪｽﾁｮﾝ-SG Oblig
174.00 486.82 千 3.88
JPMUSDL:LX
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ:米ﾄﾞﾙ
36.00 416.20 千 3.32
EJ823175:COR
300.00 305.32 千 2.43
企業概要
Leopard Fund - Global Portfolio 8 is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is current income. The Fund invests principally in public debt issued by European Union countries.
住所
Leopard Fund
c/o Euro-VL Luxembourg SA
11a, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-22-88-51-1
Webサイト
www.santander.com