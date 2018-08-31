Leopard Fund - Global Portfo
LEOEPDI:LX
2,245.21
EUR
更新日時 2018/08/31
商品分類
FCP
52週レンジ
2,186.73 - 2,282.14
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-1.03%
52週レンジ
2,186.73 - 2,282.14
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/31/2018)
2,245.212
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
12.424
設定日
07/30/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
0.37%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
UBSMSTI:LX
UBS LUX ﾏﾈｰ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ(ｽｲｽﾌ
|815.00
|807.68 千
|6.44
|
PISTMTI:SW
Pictet CH - CHF Short Mid Te
|1.08 千
|763.24 千
|6.09
|
UBMSSIC:LX
UBAM - Dynamic US Dollar Bon
|3.04 千
|584.67 千
|4.66
|
0555934D:LX
|33.39
|570.33 千
|4.55
|
NBEURAA:ID
ﾆｭｰﾊﾞｰｶﾞｰ･ﾊﾞｰﾏﾝ短期新興国市
|53.00 千
|540.60 千
|4.31
|
GLDM:FP
Lyxor MSCI ACWI Gold UCITS E
|9.88 千
|520.62 千
|4.15
|
IWRD:LN
iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾜｰﾙﾄﾞUCITS ETF米ﾄ
|13.25 千
|509.49 千
|4.06
|
SGEURSP:FP
ｿｼｴﾃ･ｼﾞｪﾈﾗﾙ･ｼﾞｪｽﾁｮﾝ-SG Oblig
|174.00
|486.82 千
|3.88
|
JPMUSDL:LX
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ:米ﾄﾞﾙ
|36.00
|416.20 千
|3.32
|
EJ823175:COR
|300.00
|305.32 千
|2.43
企業概要
Leopard Fund - Global Portfolio 8 is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is current income. The Fund invests principally in public debt issued by European Union countries.
住所Leopard Fund
c/o Euro-VL Luxembourg SA
11a, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号352-22-88-51-1
Webサイトwww.santander.com