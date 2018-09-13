DNCAｲﾝﾍﾞｽﾄ: ﾕｰﾛｰｽﾞ

LEODEUB:LX
154.82
EUR
0.14
0.09%
更新日時 2018/09/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
154.00 - 160.20
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-1.99%
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前日終値
154.68
52週レンジ
154.00 - 160.20
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-1.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
154.82
資産総額 (十億 EUR) ( 09/13/2018)
5.728
設定日
05/25/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JEAN CHARLES MERIAUX / PHILIPPE CHAMPIGNEULLE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EK142173:COR
116.16 千 122.49 百万 2.64
EK121742:COR
103.52 千 117.74 百万 2.54
EJ528735:COR
109.95 千 116.24 百万 2.51
EK270321:COR
92.26 千 106.62 百万 2.30
NATCTIC:FP
ｵｽﾄﾙﾑ･ﾄﾚｿﾞﾚﾘ･ﾌﾟﾘｭｽ
905.00 94.06 百万 2.03
EG584621:COR
64.83 千 85.44 百万 1.84
ORA:FP
オランジュ
5.85 百万 81.26 百万 1.75
DG:FP
ﾊﾞﾝｼ
1.08 百万 80.71 百万 1.74
HO:FP
ﾀﾚｽ
855.00 千 80.58 百万 1.74
SAN:FP
ｻﾉﾌｨ
930.00 千 77.90 百万 1.68
企業概要
DNCAインベスト- ユーローズは、ルクセンブルク籍のSICAV。高い投資収益率の獲得を目 指す。資産の100％までをユーロ建て債券に投資する。50％以上を投資適格債券に投資し 、50％を上限に投機的格付債券に投資する。35%を上限にOECD加盟国の株式に投資する場 合もある。
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.dncafinance.lu