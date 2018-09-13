DNCAｲﾝﾍﾞｽﾄ: ﾕｰﾛｰｽﾞ
LEODEFI:LX
171.34
EUR
0.17
0.10%
更新日時 2018/09/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
170.40 - 176.20
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-1.36%
前日終値
171.17
52週レンジ
170.40 - 176.20
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-1.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
171.34
資産総額 (十億 EUR) ( 09/13/2018)
5.728
設定日
06/21/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JEAN CHARLES MERIAUX / PHILIPPE CHAMPIGNEULLE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.75%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EK142173:COR
|116.16 千
|122.49 百万
|2.64
|
EK121742:COR
|103.52 千
|117.74 百万
|2.54
|
EJ528735:COR
|109.95 千
|116.24 百万
|2.51
|
EK270321:COR
|92.26 千
|106.62 百万
|2.30
|
NATCTIC:FP
ｵｽﾄﾙﾑ･ﾄﾚｿﾞﾚﾘ･ﾌﾟﾘｭｽ
|905.00
|94.06 百万
|2.03
|
EG584621:COR
|64.83 千
|85.44 百万
|1.84
|
ORA:FP
オランジュ
|5.85 百万
|81.26 百万
|1.75
|
DG:FP
ﾊﾞﾝｼ
|1.08 百万
|80.71 百万
|1.74
|
HO:FP
ﾀﾚｽ
|855.00 千
|80.58 百万
|1.74
|
SAN:FP
ｻﾉﾌｨ
|930.00 千
|77.90 百万
|1.68
企業概要
DNCAインベスト- ユーローズは、ルクセンブルク籍のSICAV。高い投資収益率の獲得を目 指す。資産の100％までをユーロ建て債券に投資する。50％以上を投資適格債券に投資し 、50％を上限に投機的格付債券に投資する。35%を上限にOECD加盟国の株式に投資する場 合もある。
住所DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号-
Webサイトwww.dncafinance.lu