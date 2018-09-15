ﾄﾞﾚｲﾌｧｽ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ地方債

LEO:US
New York
7.55
USD
0.04
0.59%
更新日時 2018/09/15
始値
7.57
安値 - 高値 レンジ（日）
7.54 - 7.62
前日終値
7.63
52週レンジ
7.53 - 8.95
1年トータルリターン
-10.68%
年初来リターン
-8.93%
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始値
7.57
安値 - 高値 レンジ（日）
7.54 - 7.62
出来高
127,829
前日終値
7.63
52週レンジ
7.53 - 8.95
1年トータルリターン
-10.48%
年初来リターン
-8.93%
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
8.3100004196167
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2016)
574.518
設定日
09/23/1987
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-9.15%
乖離率52週平均値
-4.58%
ファンドマネージャ
DANIEL RABASCO "DAN" / JEFFREY BURGER
直近配当額 ( 09/14/2018)
0.035
直近配当利回り（税込）
5.56%
経費率
0.90%
3ヶ月トータルリターン
0.45%
3年トータルリターン
4.10%
5年トータルリターン
6.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
118217AT:MUN
14.69 千 15.13 百万 2.51
13063A4V:MUN
10.80 千 11.10 百万 1.84
235241KA:MUN
10.00 千 10.13 百万 1.68
392274XC:MUN
8.00 千 8.42 百万 1.40
66585VAW:MUN
8.09 千 8.14 百万 1.35
888808HT:MUN
7.50 千 8.05 百万 1.34
13063BBX:MUN
7.50 千 7.91 百万 1.31
46246SAL:MUN
7.38 千 7.89 百万 1.31
311450FA:MUN
7.00 千 7.44 百万 1.23
649519DA:MUN
7.00 千 7.40 百万 1.23
企業概要
ドレイファス・ストラテジック地方債（Dreyfus Strategic Municipals Inc）は、米国籍の分散型クローズドエンド型運用投資会社。連邦所得税が免除となるインカムゲインの最大化を目指す。長期地方債の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Dreyfus Funds
200 Park Avenue
New York, NY 10166
電話番号
1-212-922-6000
Webサイト
www.dreyfus.com