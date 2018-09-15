ﾄﾞﾚｲﾌｧｽ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ地方債
LEO:US
New York
7.55
USD
0.04
0.59%
更新日時 2018/09/15
始値
7.57
安値 - 高値 レンジ（日）
7.54 - 7.62
前日終値
7.63
52週レンジ
7.53 - 8.95
1年トータルリターン
-10.68%
年初来リターン
-8.93%
始値
7.57
安値 - 高値 レンジ（日）
7.54 - 7.62
出来高
127,829
前日終値
7.63
52週レンジ
7.53 - 8.95
1年トータルリターン
-10.48%
年初来リターン
-8.93%
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
8.3100004196167
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2016)
574.518
設定日
09/23/1987
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-9.15%
乖離率52週平均値
-4.58%
ファンドマネージャ
DANIEL RABASCO "DAN" / JEFFREY BURGER
直近配当額 ( 09/14/2018)
0.035
直近配当利回り（税込）
5.56%
経費率
0.90%
3ヶ月トータルリターン
0.45%
3年トータルリターン
4.10%
5年トータルリターン
6.78%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
118217AT:MUN
|14.69 千
|15.13 百万
|2.51
|
13063A4V:MUN
|10.80 千
|11.10 百万
|1.84
|
235241KA:MUN
|10.00 千
|10.13 百万
|1.68
|
392274XC:MUN
|8.00 千
|8.42 百万
|1.40
|
66585VAW:MUN
|8.09 千
|8.14 百万
|1.35
|
888808HT:MUN
|7.50 千
|8.05 百万
|1.34
|
13063BBX:MUN
|7.50 千
|7.91 百万
|1.31
|
46246SAL:MUN
|7.38 千
|7.89 百万
|1.31
|
311450FA:MUN
|7.00 千
|7.44 百万
|1.23
|
649519DA:MUN
|7.00 千
|7.40 百万
|1.23
企業概要
ドレイファス・ストラテジック地方債（Dreyfus Strategic Municipals Inc）は、米国籍の分散型クローズドエンド型運用投資会社。連邦所得税が免除となるインカムゲインの最大化を目指す。長期地方債の分散型ポートフォリオに投資する。
住所Dreyfus Funds
200 Park Avenue
New York, NY 10166
電話番号1-212-922-6000
Webサイトwww.dreyfus.com