ﾌﾟﾚｽﾋﾞｱ
LENS:US
NASDAQ CM
1.80
USD
0.04
2.27%
更新日時 2018/09/15
始値
1.76
安値 - 高値 レンジ（日）
1.76 - 1.90
出来高
892
前日終値
1.76
52週レンジ
1.61 - 7.14
1年トータルリターン
-41.75%
始値
1.76
安値 - 高値 レンジ（日）
1.76 - 1.90
出来高
892
前日終値
1.76
52週レンジ
1.61 - 7.14
1年トータルリターン
-41.75%
年初来リターン
-52.38%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-0.71
時価総額 (百万 USD)
30.883
発行済株式数 (百万)
17.157
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
2,040.64
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Health Care
業種
Medical Equipment & Devices
産業サブグループ
Health Care Supplies
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企業概要
プレスビア（Presbia PLC）は医療機器会社。加齢により読書能力や近い物に焦点を合わ せる能力が低下した人々が使用する、老眼レンズの開発に注力する。
住所8845 Irvine Center Drive
Suite 100
Irvine, CA 92618
United States
電話番号1-949-502-7010
Webサイトwww.presbia.com