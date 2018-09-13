Cohen & Steers SICAV - Europ
LENEULI:LX
16.61
EUR
0.12
0.72%
更新日時 2018/09/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.65 - 16.85
1年トータルリターン
14.38%
年初来リターン
7.48%
前日終値
16.73
52週レンジ
14.65 - 16.85
1年トータルリターン
14.95%
年初来リターン
7.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
16.607
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
140.237
設定日
02/11/2014
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.3423
直近配当利回り（税込）
4.12%
ファンドマネージャ
ROGIER QUIRIJNS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
1.05%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
DWNI:GR
ﾄﾞｲﾁｪ･ｳﾞｫｰﾈﾝ
|294.36 千
|12.26 百万
|8.81
|
ADJ:GR
ADOﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ
|231.33 千
|11.29 百万
|8.11
|
COV:FP
ｺﾋﾞﾋﾞｵ
|108.59 千
|9.68 百万
|6.95
|
LI:FP
クレピエール
|271.03 千
|8.75 百万
|6.28
|
MRL:SM
ﾏｰﾘﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞSOCIMI
|619.56 千
|7.84 百万
|5.63
|
COL:SM
ｲﾝﾓﾋﾞﾘｱﾘｱ･ｺﾛﾆｱﾙ
|717.51 千
|6.61 百万
|4.75
|
GFC:FP
ジェシナ
|42.04 千
|6.13 百万
|4.40
|
SGRO:LN
ｾｸﾞﾛ
|814.37 千
|6.07 百万
|4.36
|
SAFE:LN
ｾｰﾌｽﾄｱ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|896.85 千
|5.63 百万
|4.04
|
AGR:LN
ｱｼｭﾗ
|8.82 百万
|5.60 百万
|4.02
企業概要
Cohen & Steers SICAV - European Real Estate Securities Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities of companies in the European real estate industry, principally those located in the Euro zone, as well as in Denmark, Norway, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.
住所Cohen & Steers Sicav
2-8 avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
Luxembourg
電話番号32-2-679-0660
Webサイトwww.cohenandsteers.com