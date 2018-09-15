ﾚﾅｰ
LEN/B:US
New York
42.23
USD
0.16
0.38%
更新日時 2018/09/15
始値
42.00
安値 - 高値 レンジ（日）
41.51 - 42.30
出来高
59,517
前日終値
42.07
52週レンジ
39.76 - 58.65
1年トータルリターン
0.77%
始値
42.00
安値 - 高値 レンジ（日）
41.51 - 42.30
出来高
59,517
前日終値
42.07
52週レンジ
39.76 - 58.65
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
-18.29%
株価収益率(PER) (TTM)
8.26
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
5.12
時価総額 (十億 USD)
16.919
発行済株式数 (百万)
37.753
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.73
直近配当利回り（税込）
0.38%
セクター
Consumer Discretionary
業種
Home & Office Products
産業サブグループ
Homebuilders
企業概要
レナー（Lennar Corporation）は住宅建設会社。1世帯用のタウンハウスおよび一戸建て の販売のほか、住宅地の売買に従事。モーゲージ、権原保険、商業用不動産、投資運用、その他金融サービスも手掛ける。
住所700 Northwest 107th Avenue
Miami, FL 33172
United States
電話番号1-305-559-4000
Webサイトwww.lennar.com