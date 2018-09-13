ﾚﾅｰ
LEN*:MM
Mexico SE
988.91
MXN
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/13
出来高
1,683
前日終値
988.91
52週レンジ
918.00 - 1,332.00
1年トータルリターン
7.33%
出来高
1,683
前日終値
988.91
52週レンジ
918.00 - 1,332.00
1年トータルリターン
7.33%
年初来リターン
-17.76%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (十億 MXN)
319.577
発行済株式数 (百万)
291.726
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
0.31%
セクター
Consumer Discretionary
業種
Home & Office Products
産業サブグループ
Homebuilders
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企業概要
レナー（Lennar Corporation）は住宅建設会社。1世帯用のタウンハウスおよび一戸建て の販売のほか、住宅地の売買に従事。モーゲージ、権原保険、商業用不動産、投資運用、その他金融サービスも手掛ける。
住所700 Northwest 107th Avenue
Miami, FL 33172
United States
電話番号1-305-559-4000
Webサイトwww.lennar.com