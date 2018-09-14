ﾚｯｸﾞ･ﾒｲｿﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｳｴｽﾀ
LEMSCAU:ID
136.14
USD
0.13
0.10%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
135.40 - 144.85
1年トータルリターン
-5.53%
年初来リターン
-5.09%
前日終値
136.01
52週レンジ
135.40 - 144.85
1年トータルリターン
-5.52%
年初来リターン
-5.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
136.14
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
765.520
設定日
11/15/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
IAN R EDMONDS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
LUSHLMU:ID
ﾚｯｸﾞ･ﾒｲｿﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｳｴｽﾀ
|352.74 千
|29.97 百万
|3.57
|
EJ129120:COR
|4.79 百万
|24.31 百万
|2.90
|
WAELMAE:ID
Legg Mason Global Funds PLC
|126.37 千
|24.22 百万
|2.89
|
EJ525789:COR
|1.29 百万
|19.86 百万
|2.37
|
EI138329:COR
|73.25 千
|19.06 百万
|2.27
|
912828V7:GOV
|18.27 千
|17.77 百万
|2.12
|
EI952637:COR
|13.69 千
|13.75 百万
|1.64
|
LMWACHA:ID
Legg Mason China Funds - Leg
|1.00 百万
|12.31 百万
|1.47
|
EJ023429:COR
|2.43 百万
|11.73 百万
|1.40
|
EJ037061:COR
|665.43 千
|11.00 百万
|1.31
企業概要
レッグ・メイソン・グローバル・ファンズ－ウエスタン・アセット・グローバル・マルチストラテジー・ファンド（Legg Mason Global Funds PLC - Western Asset Global Mult i Strategy Fund）は、UCITS適格のアイルランド籍オープンエンド型投資信託。トータルリターンおよびキャピタルゲインの最大化を目指す。主に、公認取引所で上場または取引されている各種通貨建ての債券に投資。
住所Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号44-20-7070-7444
Webサイトwww.leggmasonglobal.com