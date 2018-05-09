ﾘｸｿｰMSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞﾏｰｹｯﾂUCITS E

LEMP:TQ
Turquoise
10.55
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/09
出来高
145
前日終値
10.55
52週レンジ
9.49 - 10.86
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出来高
145
前日終値
10.55
52週レンジ
9.49 - 10.86
1年トータルリターン
7.56%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 06/13/2018)
1.658
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
1.74 百万 78.36 百万 5.44
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
353.77 千 62.09 百万 4.31
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
1.47 百万 57.38 百万 3.98
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
7.54 百万 49.70 百万 3.45
NPN:SJ
ナスパーズ
134.21 千 29.22 百万 2.03
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
29.42 百万 25.35 百万 1.76
BIDU:US
百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]
84.49 千 19.38 百万 1.35
1398:HK
中国工商銀行
21.24 百万 14.81 百万 1.03
941:HK
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
1.88 百万 14.41 百万 1.00
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
1.60 百万 13.56 百万 0.94
企業概要
リクソーMSCIエマージング・マーケッツUCITS ETF（Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF）は、フランス籍のETF（上場投資信託）。UCITS適格。新興国株式を組み入れ、MSCIエマージング・マーケッツ指数に連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com