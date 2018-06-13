Laudus Mondrian Emerging Mar

LEMNX:US
NASDAQ GM
8.17
USD
0.04
0.49%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.93 - 9.29
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
-4.44%
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前日終値
8.21
52週レンジ
7.93 - 9.29
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
-4.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
8.17
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
293.311
設定日
11/02/2007
直近配当額 ( 12/12/2017)
0.2305
直近配当利回り（税込）
2.82%
ファンドマネージャ
ANDREW MILLER / GINNY CHONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
355.25 千 16.60 百万 5.28
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
1.86 百万 15.76 百万 5.01
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
13.61 百万 14.22 百万 4.52
ERJ:US
ｴﾝﾌﾞﾗｴﾙ
453.67 千 11.80 百万 3.75
941:HK
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
1.18 百万 10.81 百万 3.44
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
1.02 百万 10.47 百万 3.33
ITUB:US
ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
647.54 千 10.10 百万 3.21
OGZD:LI
ｶﾞｽﾌﾟﾛﾑ
2.02 百万 9.95 百万 3.16
288:HK
万洲国際[WHｸﾞﾙｰﾌﾟ]
8.08 百万 8.66 百万 2.75
1554607D:BZ
ｽｻﾞｰﾉ･ﾊﾟﾍﾟﾙ･ｴ･ｾﾙﾛｰｽ
847.50 千 8.56 百万 2.72
企業概要
Laudus Mondrian Emerging Markets Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation by investing in large-capitalization securities (generally greater than $5 billion) of companies located in emerging markets countries.
住所
Laudus Trust
3435 Stelzer Road
Columbus, OH 43219-8006
電話番号
1-800-447-3332 Inv/Adv Shares
Webサイト
www.laudusfunds.com