Laudus Mondrian Emerging Mar
LEMNX:US
NASDAQ GM
8.17
USD
0.04
0.49%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.93 - 9.29
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
-4.44%
前日終値
8.21
52週レンジ
7.93 - 9.29
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
-4.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
8.17
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
293.311
設定日
11/02/2007
直近配当額 ( 12/12/2017)
0.2305
直近配当利回り（税込）
2.82%
ファンドマネージャ
ANDREW MILLER / GINNY CHONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.29%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|355.25 千
|16.60 百万
|5.28
|
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|1.86 百万
|15.76 百万
|5.01
|
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
|13.61 百万
|14.22 百万
|4.52
|
ERJ:US
ｴﾝﾌﾞﾗｴﾙ
|453.67 千
|11.80 百万
|3.75
|
941:HK
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
|1.18 百万
|10.81 百万
|3.44
|
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
|1.02 百万
|10.47 百万
|3.33
|
ITUB:US
ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|647.54 千
|10.10 百万
|3.21
|
OGZD:LI
ｶﾞｽﾌﾟﾛﾑ
|2.02 百万
|9.95 百万
|3.16
|
288:HK
万洲国際[WHｸﾞﾙｰﾌﾟ]
|8.08 百万
|8.66 百万
|2.75
|
1554607D:BZ
ｽｻﾞｰﾉ･ﾊﾟﾍﾟﾙ･ｴ･ｾﾙﾛｰｽ
|847.50 千
|8.56 百万
|2.72
企業概要
Laudus Mondrian Emerging Markets Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation by investing in large-capitalization securities (generally greater than $5 billion) of companies located in emerging markets countries.
住所Laudus Trust
3435 Stelzer Road
Columbus, OH 43219-8006
電話番号1-800-447-3332 Inv/Adv Shares
Webサイトwww.laudusfunds.com