LGT債券ﾌｧﾝﾄﾞ･ｴﾏ
LEMMABU:LE
951.50
USD
8.03
0.85%
更新日時 2018/09/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
928.97 - 1,185.45
1年トータルリターン
-16.97%
年初来リターン
-15.95%
前日終値
943.47
52週レンジ
928.97 - 1,185.45
1年トータルリターン
-16.77%
年初来リターン
-15.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
951.5
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
328.791
設定日
09/30/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MARK RALL / PETER GROENLUND
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.47%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
LGTBEAE:ID
Crown Sigma Ucits PLC - LGT
|289.78 千
|340.04 百万
|98.82
企業概要
LGT債券ファンド・エマ（LGT Bond Fund Emma LC）は、リヒテンシュタイン籍のオープンエンド型投資信託。新興国債券市場のパフォーマンスに連動した、合理的かつ一定のリターン獲得を目指す。新興市場国の民間・公共部門借入人が発行した債務証券や新株引受権(中長期債など)を中心に資産を投資する。
住所LGT Capital Partners (FL) Ltd
Herrengasse 12
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号+41 55 415 92 92 Tel
Webサイトwww.lgtcp.com