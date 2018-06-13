Lemanik SICAV - High Growth
LEMHIAE:LX
233.64
EUR
1.13
0.49%
更新日時 2018/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
207.54 - 251.62
1年トータルリターン
10.48%
年初来リターン
3.42%
前日終値
232.51
52週レンジ
207.54 - 251.62
1年トータルリターン
10.38%
年初来リターン
3.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
233.64
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
119.735
設定日
11/12/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ENI:IM
ENI
|918.73 千
|12.86 百万
|9.49
|
UCG:IM
ｳﾆｸﾚﾃﾞｨﾄ
|661.48 千
|11.92 百万
|8.79
|
ISP:IM
ｲﾝﾃｰｻﾞ･ｻﾝﾊﾟｵﾛ
|2.29 百万
|6.85 百万
|5.05
|
FCAU:US
ﾌｨｱｯﾄ･ｸﾗｲｽﾗｰ･ｵｰﾄﾓｰﾋﾞﾙｽﾞ
|445.40 千
|6.75 百万
|4.98
|
G:IM
ゼネラリ保険
|410.61 千
|6.47 百万
|4.77
|
RACE:US
ﾌｪﾗｰﾘ
|64.29 千
|6.01 百万
|4.43
|
STM:IM
STﾏｲｸﾛｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ
|367.00 千
|6.01 百万
|4.43
|
ENEL:IM
ENEL
|1.13 百万
|5.74 百万
|4.23
|
ISPR:IM
|1.91 百万
|5.35 百万
|3.95
|
CNHI:US
CNHｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ
|467.00 千
|4.74 百万
|3.50
企業概要
Lemanik SICAV - High Growth is a SICAV incorporated in Luxembourg. The aim of the fund is to provide a higher growth rate. the fund invests in equities listed on the Italian market with a particular attention to small and medium cap companies.
住所Registered Office:
106, route d'Arlonl
L - 8210 Mamer
Luxembourg
電話番号00352 26 396006
Webサイトwww.lemanikgroup.com