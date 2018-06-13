Lemanik SICAV - High Growth

LEMHIAE:LX
233.64
EUR
1.13
0.49%
更新日時 2018/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
207.54 - 251.62
1年トータルリターン
10.48%
年初来リターン
3.42%
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前日終値
232.51
52週レンジ
207.54 - 251.62
1年トータルリターン
10.38%
年初来リターン
3.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
233.64
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
119.735
設定日
11/12/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
ENI:IM
ENI
918.73 千 12.86 百万 9.49
UCG:IM
ｳﾆｸﾚﾃﾞｨﾄ
661.48 千 11.92 百万 8.79
ISP:IM
ｲﾝﾃｰｻﾞ･ｻﾝﾊﾟｵﾛ
2.29 百万 6.85 百万 5.05
FCAU:US
ﾌｨｱｯﾄ･ｸﾗｲｽﾗｰ･ｵｰﾄﾓｰﾋﾞﾙｽﾞ
445.40 千 6.75 百万 4.98
G:IM
ゼネラリ保険
410.61 千 6.47 百万 4.77
RACE:US
ﾌｪﾗｰﾘ
64.29 千 6.01 百万 4.43
STM:IM
STﾏｲｸﾛｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ
367.00 千 6.01 百万 4.43
ENEL:IM
ENEL
1.13 百万 5.74 百万 4.23
ISPR:IM
1.91 百万 5.35 百万 3.95
CNHI:US
CNHｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ
467.00 千 4.74 百万 3.50
企業概要
Lemanik SICAV - High Growth is a SICAV incorporated in Luxembourg. The aim of the fund is to provide a higher growth rate. the fund invests in equities listed on the Italian market with a particular attention to small and medium cap companies.
住所
Registered Office:
106, route d'Arlonl
L - 8210 Mamer
Luxembourg
電話番号
00352 26 396006
Webサイト
www.lemanikgroup.com