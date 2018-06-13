Lazard Emerging Markets Mult
LEMGMMS:CN
11.00
CAD
0.04
0.36%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.68 - 12.04
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-3.38%
前日終値
11.04
52週レンジ
10.68 - 12.04
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-3.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
11.0046
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
8.380
設定日
02/27/2013
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.03696519
直近配当利回り（税込）
0.34%
ファンドマネージャ
JAI JACOB
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
2.78%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|17.89 千
|1.09 百万
|2.97
|
BIDU:US
百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]
|2.79 千
|878.04 千
|2.39
|
912828T8:GOV
|630.00
|811.86 千
|2.21
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|3.11 千
|796.56 千
|2.17
|
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
|469.49 千
|612.11 千
|1.67
|
000660:KS
SKﾊｲﾆｯｸｽ
|5.36 千
|600.59 千
|1.64
|
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|58.00 千
|561.07 千
|1.53
|
914:HK
安徽海螺水泥 [ｺﾝﾁ･ｾﾒﾝﾄ]
|70.00 千
|553.67 千
|1.51
|
AM261289:COR
|400.00
|551.12 千
|1.50
|
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
|39.81 千
|502.36 千
|1.37
企業概要
Lazard Emerging Markets Multi-Strategy Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in the equity, debt and currencies of emerging market issuers.
住所Bridgehouse Asset Managers
20 Bay Street
Suite 400, P.O. Box 62
Toronto, Ontario M5X 1A9
Canada
電話番号1-888-861-9998
Webサイトwww.bridgehousecanada.com