ﾗｻﾞｰﾄﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｱｸﾃﾞｨﾌﾞ･ﾌｧﾝｽﾞ

LEMEURA:ID
0.96
USD
0.00
0.33%
更新日時 2018/06/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.91 - 1.14
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
-8.17%
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前日終値
0.96
52週レンジ
0.91 - 1.14
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
-8.17%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
0.9551
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
1.605
設定日
03/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JAMES M DONALD "DON"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
86.83 百万 87.67 百万 5.54
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
1.59 百万 74.63 百万 4.71
TCS:IN
ﾀﾀ･ｺﾝｻﾙﾀﾝｼｰ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ
2.48 百万 64.02 百万 4.04
000660:KS
SKﾊｲﾆｯｸｽ
690.46 千 59.83 百万 3.78
TSM:US
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
1.52 百万 58.96 百万 3.72
SBER:RM
ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ
16.48 百万 58.78 百万 3.71
CHL:US
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
1.15 百万 51.74 百万 3.27
BBAS3:BZ
ブラジル銀行
5.25 百万 42.77 百万 2.70
055550:KS
新韓金融グループ
812.94 千 32.99 百万 2.08
NTES:US
網易[ﾈｯﾄｲｰｽﾞ]
142.14 千 32.45 百万 2.05
企業概要
ラザード･グローバル･アクディブ･ファンズ-新興国株式ファンド（Lazard Global Activ e Funds PLC - Emerging Market Equity Fund）は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの達成を目指す。新興国市場に対するバイアスを伴うグローバル株式の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Lazard Global Active Funds plc
Abbey Court, Block C
Irish Life Centre
Lower Abbey Street
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-790-5068
Webサイト
www.lazardnet.com