ﾗｻﾞｰﾄﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｱｸﾃﾞｨﾌﾞ･ﾌｧﾝｽﾞ
LEMEURA:ID
0.96
USD
0.00
0.33%
更新日時 2018/06/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.91 - 1.14
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
-8.17%
前日終値
0.96
52週レンジ
0.91 - 1.14
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
-8.17%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
0.9551
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
1.605
設定日
03/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JAMES M DONALD "DON"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
|86.83 百万
|87.67 百万
|5.54
|
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|1.59 百万
|74.63 百万
|4.71
|
TCS:IN
ﾀﾀ･ｺﾝｻﾙﾀﾝｼｰ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ
|2.48 百万
|64.02 百万
|4.04
|
000660:KS
SKﾊｲﾆｯｸｽ
|690.46 千
|59.83 百万
|3.78
|
TSM:US
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|1.52 百万
|58.96 百万
|3.72
|
SBER:RM
ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ
|16.48 百万
|58.78 百万
|3.71
|
CHL:US
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
|1.15 百万
|51.74 百万
|3.27
|
BBAS3:BZ
ブラジル銀行
|5.25 百万
|42.77 百万
|2.70
|
055550:KS
新韓金融グループ
|812.94 千
|32.99 百万
|2.08
|
NTES:US
網易[ﾈｯﾄｲｰｽﾞ]
|142.14 千
|32.45 百万
|2.05
企業概要
ラザード･グローバル･アクディブ･ファンズ-新興国株式ファンド（Lazard Global Activ e Funds PLC - Emerging Market Equity Fund）は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの達成を目指す。新興国市場に対するバイアスを伴うグローバル株式の分散型ポートフォリオに投資する。
住所Lazard Global Active Funds plc
Abbey Court, Block C
Irish Life Centre
Lower Abbey Street
Dublin 1, Ireland
電話番号353-1-790-5068
Webサイトwww.lazardnet.com