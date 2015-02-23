ﾗｻﾞｰﾄﾞｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ-新興国市場ｺｱ株

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USD
商品分類
Open-End Fund
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商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
82.937
設定日
02/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
TOM BOYLE / STEPHEN RUSSELL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
98.40 千 5.83 百万 6.89
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
2.07 千 4.84 百万 5.72
TSM:US
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
96.96 千 4.39 百万 5.19
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
19.34 千 3.95 百万 4.67
1398:HK
中国工商銀行
4.04 百万 3.82 百万 4.51
SBER:LI
ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ
148.41 千 2.99 百万 3.53
HDB:US
ＨＤＦＣ銀行
21.90 千 2.38 百万 2.81
LKOD:LI
ﾙｸｵｲﾙ
35.57 千 2.35 百万 2.78
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
164.50 千 1.95 百万 2.30
BBAS3:BZ
ブラジル銀行
145.40 千 1.82 百万 2.15
企業概要
ラザード新興国市場コア株式ファンド(Lazard Emerging Markets Core Equity Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主に、時価総額が約5億米ドル以上で、新興国市場に上場しているか、または新興国市 場に所在もしくは主要事業を展開している企業の株式に投資する。
住所
Iona Building Block
Shelbourne Road
Dublin 4
Ireland
電話番号
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Webサイト
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