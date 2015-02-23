ﾗｻﾞｰﾄﾞｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ-新興国市場ｺｱ株
LEMEUID:ID
Pending Listing
USD
商品分類
Open-End Fund
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
82.937
設定日
02/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
TOM BOYLE / STEPHEN RUSSELL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|98.40 千
|5.83 百万
|6.89
|
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|2.07 千
|4.84 百万
|5.72
|
TSM:US
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|96.96 千
|4.39 百万
|5.19
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|19.34 千
|3.95 百万
|4.67
|
1398:HK
中国工商銀行
|4.04 百万
|3.82 百万
|4.51
|
SBER:LI
ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ
|148.41 千
|2.99 百万
|3.53
|
HDB:US
ＨＤＦＣ銀行
|21.90 千
|2.38 百万
|2.81
|
LKOD:LI
ﾙｸｵｲﾙ
|35.57 千
|2.35 百万
|2.78
|
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
|164.50 千
|1.95 百万
|2.30
|
BBAS3:BZ
ブラジル銀行
|145.40 千
|1.82 百万
|2.15
企業概要
ラザード新興国市場コア株式ファンド(Lazard Emerging Markets Core Equity Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主に、時価総額が約5億米ドル以上で、新興国市場に上場しているか、または新興国市 場に所在もしくは主要事業を展開している企業の株式に投資する。
住所Iona Building Block
Shelbourne Road
Dublin 4
Ireland
電話番号-
Webサイト
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