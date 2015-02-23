ﾗｻﾞｰﾄﾞｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ-新興国市場ｺｱ株

LEMESID:ID
Pending Listing
LEMESID:ID is pending listing
GBP
商品分類
Open-End Fund
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
75.093
設定日
02/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
TOM BOYLE / STEPHEN RUSSELL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
101.50 千 5.17 百万 6.74
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
106.90 千 5.03 百万 6.56
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
19.93 千 3.95 百万 5.15
TSM:US
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
99.36 千 3.85 百万 5.02
1398:HK
中国工商銀行
4.16 百万 3.45 百万 4.50
LKOD:LI
ﾙｸｵｲﾙ
36.47 千 2.43 百万 3.18
HDB:US
ＨＤＦＣ銀行
22.40 千 2.38 百万 3.11
SBER:LI
ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ
153.00 千 2.20 百万 2.87
000660:KS
SKﾊｲﾆｯｸｽ
20.34 千 1.76 百万 2.30
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
169.00 千 1.66 百万 2.16
企業概要
ラザード新興国市場コア株式ファンド(Lazard Emerging Markets Core Equity Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主に、時価総額が約5億米ドル以上で、新興国市場に上場しているか、または新興国市 場に所在もしくは主要事業を展開している企業の株式に投資する。
住所
Iona Building Block
Shelbourne Road
Dublin 4
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-