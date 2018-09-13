ﾗｻﾞｰﾄﾞｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ-新興国市場ｺｱ株
LEMESIA:ID
149.02
GBP
0.86
0.58%
更新日時 2018/09/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
148.16 - 174.62
1年トータルリターン
-6.60%
年初来リターン
-10.93%
前日終値
148.16
52週レンジ
148.16 - 174.62
1年トータルリターン
-8.95%
年初来リターン
-10.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
149.0181
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2018)
70.108
設定日
02/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
TOM BOYLE / STEPHEN RUSSELL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|107.34 千
|4.67 百万
|6.42
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|102.00 千
|4.42 百万
|6.07
|
TSM:US
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|99.76 千
|4.35 百万
|5.98
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|20.04 千
|3.51 百万
|4.82
|
1398:HK
中国工商銀行
|4.20 百万
|3.09 百万
|4.25
|
LKOD:LI
ﾙｸｵｲﾙ
|36.72 千
|2.53 百万
|3.48
|
HDB:US
ＨＤＦＣ銀行
|22.80 千
|2.31 百万
|3.17
|
SBER:LI
ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ
|153.81 千
|1.67 百万
|2.29
|
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
|170.00 千
|1.64 百万
|2.25
|
000660:KS
SKﾊｲﾆｯｸｽ
|20.46 千
|1.53 百万
|2.10
企業概要
ラザード新興国市場コア株式ファンド(Lazard Emerging Markets Core Equity Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主に、時価総額が約5億米ドル以上で、新興国市場に上場しているか、または新興国市 場に所在もしくは主要事業を展開している企業の株式に投資する。
住所Lazard Global Active Funds plc
Abbey Court, Block C
Irish Life Centre
Lower Abbey Street
Dublin 1, Ireland
電話番号353-1-790-5068
Webサイトwww.lazardnet.com