Lemanik SICAV - Global Equit
LEMENAU:LX
125.17
EUR
0.54
0.43%
更新日時 2018/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.50 - 125.71
1年トータルリターン
18.88%
年初来リターン
10.82%
前日終値
125.71
52週レンジ
99.50 - 125.71
1年トータルリターン
20.10%
年初来リターン
10.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
125.17
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
27.235
設定日
06/04/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
SHW:US
シャーウィン・ウィリアムズ
|6.15 千
|1.86 百万
|8.20
|
MCO:US
ﾑｰﾃﾞｨｰｽﾞ
|12.47 千
|1.47 百万
|6.47
|
TDG:US
ﾄﾗﾝｽﾀﾞｲﾑ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|6.61 千
|1.43 百万
|6.29
|
SBUX:US
スターバックス
|30.37 千
|1.38 百万
|6.07
|
HD:US
ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟ
|9.93 千
|1.37 百万
|6.05
|
UNP:US
ﾕﾆｵﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ
|11.52 千
|1.13 百万
|4.98
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|1.28 千
|1.05 百万
|4.64
|
HCA:US
HCAﾍﾙｽｹｱ
|15.60 千
|1.05 百万
|4.62
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|7.10 千
|1.03 百万
|4.52
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|1.21 千
|983.96 千
|4.33
企業概要
Lemanik SICAV - Global Equity Opportunities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to obtain positive total return, independent from the market trend. At least 50% of the investments of the sub-fund will be represented by transferable equity securities and rights evidencing ownership of equity, variable or fixed income debt securities.
住所Registered Office:
106, route d'Arlonl
L - 8210 Mamer
Luxembourg
電話番号00352 26 396006
Webサイトwww.lemanikgroup.com