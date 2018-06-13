Lemanik SICAV - Global Equit

LEMEMNE:LX
11.99
EUR
0.05
0.42%
更新日時 2018/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.57 - 12.04
1年トータルリターン
18.24%
年初来リターン
10.81%
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前日終値
12.04
52週レンジ
9.57 - 12.04
1年トータルリターン
19.44%
年初来リターン
10.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
11.99
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
27.235
設定日
04/30/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
SHW:US
シャーウィン・ウィリアムズ
6.15 千 1.86 百万 8.20
MCO:US
ﾑｰﾃﾞｨｰｽﾞ
12.47 千 1.47 百万 6.47
TDG:US
ﾄﾗﾝｽﾀﾞｲﾑ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
6.61 千 1.43 百万 6.29
SBUX:US
スターバックス
30.37 千 1.38 百万 6.07
HD:US
ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟ
9.93 千 1.37 百万 6.05
UNP:US
ﾕﾆｵﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ
11.52 千 1.13 百万 4.98
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
1.28 千 1.05 百万 4.64
HCA:US
HCAﾍﾙｽｹｱ
15.60 千 1.05 百万 4.62
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
7.10 千 1.03 百万 4.52
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
1.21 千 983.96 千 4.33
企業概要
Lemanik SICAV - Global Equity Opportunities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to obtain positive total return, independent from the market trend. At least 50% of the investments of the sub-fund will be represented by transferable equity securities and rights evidencing ownership of equity, variable or fixed income debt securities.
住所
Registered Office:
106, route d'Arlonl
L - 8210 Mamer
Luxembourg
電話番号
00352 26 396006
Webサイト
www.lemanikgroup.com