ﾗｻﾞｰﾄﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｱｸﾃﾞｨﾌﾞ･ﾌｧﾝｽﾞ

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USD
商品分類
OEIC
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商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
1.379
設定日
03/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JAMES M DONALD "DON"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
86.51 百万 76.60 百万 5.24
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
1.58 百万 68.82 百万 4.70
TSM:US
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
1.48 百万 64.74 百万 4.42
CHL:US
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
1.15 百万 55.08 百万 3.76
000660:KS
SKﾊｲﾆｯｸｽ
689.11 千 51.38 百万 3.51
SBER:RM
ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ
16.40 百万 44.31 百万 3.03
TCS:IN
ﾀﾀ･ｺﾝｻﾙﾀﾝｼｰ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ
1.32 百万 38.81 百万 2.65
BBAS3:BZ
ブラジル銀行
5.23 百万 38.19 百万 2.61
AXSB:IN
アクシス銀行
3.46 百万 31.70 百万 2.17
055550:KS
新韓金融グループ
806.71 千 31.60 百万 2.16
企業概要
ラザード･グローバル･アクディブ･ファンズ-新興国株式ファンド（Lazard Global Activ e Funds PLC - Emerging Market Equity Fund）は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの達成を目指す。新興国市場に対するバイアスを伴うグローバル株式の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Lazard Global Active Funds plc
Abbey Court, Block C
Irish Life Centre
Lower Abbey Street
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-790-5068
Webサイト
www.lazardnet.com