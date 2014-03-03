ﾗｻﾞｰﾄﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｱｸﾃﾞｨﾌﾞ･ﾌｧﾝｽﾞ
LEMCURD:ID
Pending Listing
USD
商品分類
OEIC
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
1.379
設定日
03/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JAMES M DONALD "DON"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
|86.51 百万
|76.60 百万
|5.24
|
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|1.58 百万
|68.82 百万
|4.70
|
TSM:US
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|1.48 百万
|64.74 百万
|4.42
|
CHL:US
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
|1.15 百万
|55.08 百万
|3.76
|
000660:KS
SKﾊｲﾆｯｸｽ
|689.11 千
|51.38 百万
|3.51
|
SBER:RM
ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ
|16.40 百万
|44.31 百万
|3.03
|
TCS:IN
ﾀﾀ･ｺﾝｻﾙﾀﾝｼｰ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ
|1.32 百万
|38.81 百万
|2.65
|
BBAS3:BZ
ブラジル銀行
|5.23 百万
|38.19 百万
|2.61
|
AXSB:IN
アクシス銀行
|3.46 百万
|31.70 百万
|2.17
|
055550:KS
新韓金融グループ
|806.71 千
|31.60 百万
|2.16
企業概要
ラザード･グローバル･アクディブ･ファンズ-新興国株式ファンド（Lazard Global Activ e Funds PLC - Emerging Market Equity Fund）は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの達成を目指す。新興国市場に対するバイアスを伴うグローバル株式の分散型ポートフォリオに投資する。
住所Lazard Global Active Funds plc
Abbey Court, Block C
Irish Life Centre
Lower Abbey Street
Dublin 1, Ireland
電話番号353-1-790-5068
Webサイトwww.lazardnet.com