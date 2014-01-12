ﾗｻﾞｰﾄﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝ
LEMCHRD:ID
Pending Listing
CHF
商品分類
Open-End Fund
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
340.249
設定日
12/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DENISE S SIMON / ARIF T JOSHI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912796PC:GOV
|40.00 千
|40.00 百万
|9.51
|
912796MB:GOV
|30.00 千
|29.97 百万
|7.12
|
LW554179:COR
|1.36 百万
|22.46 百万
|5.34
|
AO026636:COR
|16.80 千
|14.92 百万
|3.55
|
912796PG:GOV
|14.00 千
|13.99 百万
|3.33
|
EJ235944:COR
|172.61 千
|13.89 百万
|3.30
|
CP507394:COR
|130.20 千
|11.91 百万
|2.83
|
QJ295067:COR
|9.03 千
|10.17 百万
|2.42
|
AO771775:COR
|169.09 千
|8.14 百万
|1.94
|
AQ617800:COR
|7.66 千
|7.01 百万
|1.67
企業概要
ラザード新興国市場トータル・リターン・デット（Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund）はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインによるトータルリターンの最大化を目指す。新興国市場の企業が発行した債券、株式、株式関連証券など、譲渡可能証券を中心とした分散型ポートフォリオに投資する。
住所Iona Building Block
Shelbourne Road
Dublin 4
Ireland
電話番号-
Webサイト
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