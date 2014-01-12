ﾗｻﾞｰﾄﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝ

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CHF
商品分類
Open-End Fund
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商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
340.249
設定日
12/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DENISE S SIMON / ARIF T JOSHI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912796PC:GOV
40.00 千 40.00 百万 9.51
912796MB:GOV
30.00 千 29.97 百万 7.12
LW554179:COR
1.36 百万 22.46 百万 5.34
AO026636:COR
16.80 千 14.92 百万 3.55
912796PG:GOV
14.00 千 13.99 百万 3.33
EJ235944:COR
172.61 千 13.89 百万 3.30
CP507394:COR
130.20 千 11.91 百万 2.83
QJ295067:COR
9.03 千 10.17 百万 2.42
AO771775:COR
169.09 千 8.14 百万 1.94
AQ617800:COR
7.66 千 7.01 百万 1.67
企業概要
ラザード新興国市場トータル・リターン・デット（Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund）はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインによるトータルリターンの最大化を目指す。新興国市場の企業が発行した債券、株式、株式関連証券など、譲渡可能証券を中心とした分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Iona Building Block
Shelbourne Road
Dublin 4
Ireland
電話番号
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Webサイト
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