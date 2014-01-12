ﾗｻﾞｰﾄﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝ
LEMCHRA:ID
Pending Listing
CHF
商品分類
Open-End Fund
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
437.554
設定日
12/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DENISE S SIMON / ARIF T JOSHI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912796NR:GOV
|54.47 千
|54.46 百万
|12.90
|
912796NT:GOV
|34.00 千
|33.98 百万
|8.05
|
LW554179:COR
|1.57 百万
|29.17 百万
|6.91
|
AO026636:COR
|15.43 千
|15.12 百万
|3.58
|
EJ235944:COR
|137.11 千
|11.55 百万
|2.74
|
LW146061:COR
|8.36 千
|9.56 百万
|2.27
|
QJ295067:COR
|7.96 千
|9.33 百万
|2.21
|
AQ617800:COR
|7.11 千
|6.92 百万
|1.64
|
EK925280:COR
|367.00 千
|5.82 百万
|1.38
|
EH117190:COR
|9.39 千
|5.78 百万
|1.37
企業概要
ラザード新興国市場トータル・リターン・デット（Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund）はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインによるトータルリターンの最大化を目指す。新興国市場の企業が発行した債券、株式、株式関連証券など、譲渡可能証券を中心とした分散型ポートフォリオに投資する。
住所Iona Building Block
Shelbourne Road
Dublin 4
Ireland
電話番号-
Webサイト
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