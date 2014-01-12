ﾗｻﾞｰﾄﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝ

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CHF
商品分類
Open-End Fund
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商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
437.554
設定日
12/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DENISE S SIMON / ARIF T JOSHI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912796NR:GOV
54.47 千 54.46 百万 12.90
912796NT:GOV
34.00 千 33.98 百万 8.05
LW554179:COR
1.57 百万 29.17 百万 6.91
AO026636:COR
15.43 千 15.12 百万 3.58
EJ235944:COR
137.11 千 11.55 百万 2.74
LW146061:COR
8.36 千 9.56 百万 2.27
QJ295067:COR
7.96 千 9.33 百万 2.21
AQ617800:COR
7.11 千 6.92 百万 1.64
EK925280:COR
367.00 千 5.82 百万 1.38
EH117190:COR
9.39 千 5.78 百万 1.37
企業概要
ラザード新興国市場トータル・リターン・デット（Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund）はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインによるトータルリターンの最大化を目指す。新興国市場の企業が発行した債券、株式、株式関連証券など、譲渡可能証券を中心とした分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Iona Building Block
Shelbourne Road
Dublin 4
Ireland
電話番号
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Webサイト
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