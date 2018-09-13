ﾗｻﾞｰﾄﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝ

LEMCHIA:ID
81.95
CHF
0.61
0.75%
更新日時 2018/09/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
80.54 - 100.00
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前日終値
81.33
52週レンジ
80.54 - 100.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
81.9474
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2018)
329.480
設定日
02/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DENISE S SIMON / ARIF T JOSHI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912796PN:GOV
24.00 千 24.00 百万 6.85
USD:CUR
米ﾄﾞﾙ
18.34 千 18.34 百万 5.24
CP507394:COR
174.41 千 13.97 百万 3.99
LW554179:COR
767.83 千 12.40 百万 3.54
BL243812:COR
8.34 百万 8.16 百万 2.33
EJ235944:COR
107.63 千 7.71 百万 2.20
QJ295067:COR
6.99 千 7.63 百万 2.18
AH028965:COR
7.49 千 7.61 百万 2.17
AR264853:COR
7.43 千 6.96 百万 1.99
AM217073:COR
6.85 千 6.66 百万 1.90
企業概要
ラザード新興国市場トータル・リターン・デット（Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund）はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインによるトータルリターンの最大化を目指す。新興国市場の企業が発行した債券、株式、株式関連証券など、譲渡可能証券を中心とした分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Iona Building Block
Shelbourne Road
Dublin 4
Ireland
電話番号
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Webサイト
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