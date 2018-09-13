ﾗｻﾞｰﾄﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝ
LEMCHIA:ID
81.95
CHF
0.61
0.75%
更新日時 2018/09/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
80.54 - 100.00
前日終値
81.33
52週レンジ
80.54 - 100.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
81.9474
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2018)
329.480
設定日
02/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DENISE S SIMON / ARIF T JOSHI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912796PN:GOV
|24.00 千
|24.00 百万
|6.85
|
USD:CUR
米ﾄﾞﾙ
|18.34 千
|18.34 百万
|5.24
|
CP507394:COR
|174.41 千
|13.97 百万
|3.99
|
LW554179:COR
|767.83 千
|12.40 百万
|3.54
|
BL243812:COR
|8.34 百万
|8.16 百万
|2.33
|
EJ235944:COR
|107.63 千
|7.71 百万
|2.20
|
QJ295067:COR
|6.99 千
|7.63 百万
|2.18
|
AH028965:COR
|7.49 千
|7.61 百万
|2.17
|
AR264853:COR
|7.43 千
|6.96 百万
|1.99
|
AM217073:COR
|6.85 千
|6.66 百万
|1.90
企業概要
ラザード新興国市場トータル・リターン・デット（Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund）はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインによるトータルリターンの最大化を目指す。新興国市場の企業が発行した債券、株式、株式関連証券など、譲渡可能証券を中心とした分散型ポートフォリオに投資する。
住所Iona Building Block
Shelbourne Road
Dublin 4
Ireland
電話番号-
Webサイト
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