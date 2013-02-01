ﾗｻﾞｰﾄﾞｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ-新興国市場ｺｱ株
LEMCEGD:ID
Pending Listing
GBP
商品分類
Open-End Fund
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
75.093
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
TOM BOYLE / STEPHEN RUSSELL
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|101.50 千
|5.17 百万
|6.74
|
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|106.90 千
|5.03 百万
|6.56
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|19.93 千
|3.95 百万
|5.15
|
TSM:US
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|99.36 千
|3.85 百万
|5.02
|
1398:HK
中国工商銀行
|4.16 百万
|3.45 百万
|4.50
|
LKOD:LI
ﾙｸｵｲﾙ
|36.47 千
|2.43 百万
|3.18
|
HDB:US
ＨＤＦＣ銀行
|22.40 千
|2.38 百万
|3.11
|
SBER:LI
ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ
|153.00 千
|2.20 百万
|2.87
|
000660:KS
SKﾊｲﾆｯｸｽ
|20.34 千
|1.76 百万
|2.30
|
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
|169.00 千
|1.66 百万
|2.16
企業概要
ラザード新興国市場コア株式ファンド(Lazard Emerging Markets Core Equity Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主に、時価総額が約5億米ドル以上で、新興国市場に上場しているか、または新興国市 場に所在もしくは主要事業を展開している企業の株式に投資する。
住所Iona Building Block
Shelbourne Road
Dublin 4
Ireland
電話番号-
Webサイト
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