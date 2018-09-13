企業概要

ラザード新興国市場コア株式ファンド(Lazard Emerging Markets Core Equity Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主に、時価総額が約5億米ドル以上で、新興国市場に上場しているか、または新興国市 場に所在もしくは主要事業を展開している企業の株式に投資する。