ﾗｻﾞｰﾄﾞ新興国市場債ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ
LEMBSTI:ID
104.14
GBP
0.24
0.24%
更新日時 2018/09/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.41 - 117.45
1年トータルリターン
-6.74%
年初来リターン
-6.89%
前日終値
103.89
52週レンジ
103.41 - 117.45
1年トータルリターン
-9.06%
年初来リターン
-6.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
104.137
資産総額 (十億 USD) ( 09/13/2018)
1.071
設定日
06/02/2016
直近配当額 ( 04/03/2018)
2.721
直近配当利回り（税込）
5.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912796PR:GOV
|50.00 千
|49.94 百万
|4.89
|
EJ235944:COR
|529.51 千
|37.94 百万
|3.71
|
USD:CUR
米ﾄﾞﾙ
|37.87 千
|37.87 百万
|3.71
|
AO061706:COR
|24.80 千
|23.97 百万
|2.35
|
EJ750009:COR
|341.62 千
|22.71 百万
|2.22
|
CP507394:COR
|280.90 千
|22.50 百万
|2.20
|
AM261289:COR
|22.60 千
|21.90 百万
|2.14
|
QJ655835:COR
|19.43 千
|21.23 百万
|2.08
|
AR264853:COR
|18.17 千
|17.01 百万
|1.66
|
EI736133:COR
|3.03 百万
|14.85 百万
|1.45
企業概要
ラザード新興国市場債ブレンド（Lazard Emerging Markets Debt Blend）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインによるトータルリターンの最大化を目指す。主に新興国市場の企業や政府が発行した固定/変動利付債 、デリバティブ、集団投資スキーム、キャッシュに投資。
住所Iona Building Block
Shelbourne Road
Dublin 4
Ireland
電話番号-
Webサイト
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