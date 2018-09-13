ﾗｻﾞｰﾄﾞ新興国市場債ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ

LEMBGID:ID
93.11
GBP
0.71
0.77%
更新日時 2018/09/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.82 - 110.47
1年トータルリターン
-11.71%
年初来リターン
-11.02%
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前日終値
92.40
52週レンジ
91.82 - 110.47
1年トータルリターン
-11.57%
年初来リターン
-11.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
93.1072
資産総額 (十億 USD) ( 09/13/2018)
1.071
設定日
12/13/2016
直近配当額 ( 04/03/2018)
2.5101
直近配当利回り（税込）
2.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912796PR:GOV
50.00 千 49.94 百万 4.89
EJ235944:COR
529.51 千 37.94 百万 3.71
USD:CUR
米ﾄﾞﾙ
37.87 千 37.87 百万 3.71
AO061706:COR
24.80 千 23.97 百万 2.35
EJ750009:COR
341.62 千 22.71 百万 2.22
CP507394:COR
280.90 千 22.50 百万 2.20
AM261289:COR
22.60 千 21.90 百万 2.14
QJ655835:COR
19.43 千 21.23 百万 2.08
AR264853:COR
18.17 千 17.01 百万 1.66
EI736133:COR
3.03 百万 14.85 百万 1.45
企業概要
ラザード新興国市場債ブレンド（Lazard Emerging Markets Debt Blend）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインによるトータルリターンの最大化を目指す。主に新興国市場の企業や政府が発行した固定/変動利付債 、デリバティブ、集団投資スキーム、キャッシュに投資。
住所
Iona Building Block
Shelbourne Road
Dublin 4
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-