ﾗｻﾞｰﾄﾞ新興国市場債ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ
LEMBGIA:ID
98.34
GBP
0.26
0.27%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.60 - 109.03
1年トータルリターン
-5.07%
年初来リターン
-6.98%
前日終値
98.60
52週レンジ
98.60 - 109.03
1年トータルリターン
-4.33%
年初来リターン
-6.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
98.3381
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
1.047
設定日
10/17/2016
直近配当額 ( 10/02/2017)
2.4008372
直近配当利回り（税込）
3.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EJ235944:COR
|548.02 千
|44.11 百万
|3.92
|
AO061706:COR
|27.20 千
|26.44 百万
|2.35
|
EJ750009:COR
|341.62 千
|26.26 百万
|2.33
|
AM261289:COR
|23.96 千
|25.69 百万
|2.28
|
QJ655835:COR
|20.70 千
|23.31 百万
|2.07
|
CP507394:COR
|251.85 千
|23.03 百万
|2.05
|
AM901572:COR
|18.66 千
|19.52 百万
|1.74
|
LW554179:COR
|1.16 百万
|19.09 百万
|1.70
|
EI736133:COR
|3.39 百万
|17.43 百万
|1.55
|
AR264853:COR
|16.74 千
|17.32 百万
|1.54
企業概要
ラザード新興国市場債ブレンド（Lazard Emerging Markets Debt Blend）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインによるトータルリターンの最大化を目指す。主に新興国市場の企業や政府が発行した固定/変動利付債 、デリバティブ、集団投資スキーム、キャッシュに投資。
住所Iona Building Block
Shelbourne Road
Dublin 4
Ireland
電話番号-
Webサイト
-