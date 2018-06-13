ﾗｻﾞｰﾄﾞ新興国市場債ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ

LEMBEIA:ID
87.5605
EUR
0.2419
0.28%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.5605 - 97.4580
1年トータルリターン
-5.27%
年初来リターン
-7.39%
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前日終値
87.8024
52週レンジ
87.5605 - 97.4580
1年トータルリターン
-5.42%
年初来リターン
-7.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
87.5605
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
1.047
設定日
04/09/2013
直近配当額 ( 10/02/2017)
2.10977758
直近配当利回り（税込）
5.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EJ235944:COR
548.02 千 44.11 百万 3.92
AO061706:COR
27.20 千 26.44 百万 2.35
EJ750009:COR
341.62 千 26.26 百万 2.33
AM261289:COR
23.96 千 25.69 百万 2.28
QJ655835:COR
20.70 千 23.31 百万 2.07
CP507394:COR
251.85 千 23.03 百万 2.05
AM901572:COR
18.66 千 19.52 百万 1.74
LW554179:COR
1.16 百万 19.09 百万 1.70
EI736133:COR
3.39 百万 17.43 百万 1.55
AR264853:COR
16.74 千 17.32 百万 1.54
企業概要
ラザード新興国市場債ブレンド（Lazard Emerging Markets Debt Blend）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインによるトータルリターンの最大化を目指す。主に新興国市場の企業や政府が発行した固定/変動利付債 、デリバティブ、集団投資スキーム、キャッシュに投資。
住所
Iona Building Block
Shelbourne Road
Dublin 4
Ireland
電話番号
-
Webサイト
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