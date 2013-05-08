ﾗｻﾞｰﾄﾞ新興国市場債ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ
LEMBEHD:ID
Pending Listing
EUR
商品分類
Open-End Fund
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
1.118
設定日
08/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912796NT:GOV
|56.00 千
|55.96 百万
|5.19
|
EJ235944:COR
|370.11 千
|31.18 百万
|2.89
|
EJ750009:COR
|348.29 千
|27.18 百万
|2.52
|
EK779700:COR
|98.15 千
|21.85 百万
|2.03
|
LW554179:COR
|1.14 百万
|21.15 百万
|1.96
|
QJ655835:COR
|17.39 千
|20.38 百万
|1.89
|
EI104105:COR
|46.32 百万
|19.73 百万
|1.83
|
EK315553:COR
|62.13 千
|18.72 百万
|1.74
|
EI736133:COR
|3.39 百万
|17.46 百万
|1.62
|
EK361499:COR
|69.04 千
|17.42 百万
|1.62
企業概要
ラザード新興国市場債ブレンド（Lazard Emerging Markets Debt Blend）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインによるトータルリターンの最大化を目指す。主に新興国市場の企業や政府が発行した固定/変動利付債 、デリバティブ、集団投資スキーム、キャッシュに投資。
住所Iona Building Block
Shelbourne Road
Dublin 4
Ireland
電話番号-
Webサイト
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