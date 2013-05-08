ﾗｻﾞｰﾄﾞ新興国市場債ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ

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EUR
商品分類
Open-End Fund
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商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
1.118
設定日
08/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912796NT:GOV
56.00 千 55.96 百万 5.19
EJ235944:COR
370.11 千 31.18 百万 2.89
EJ750009:COR
348.29 千 27.18 百万 2.52
EK779700:COR
98.15 千 21.85 百万 2.03
LW554179:COR
1.14 百万 21.15 百万 1.96
QJ655835:COR
17.39 千 20.38 百万 1.89
EI104105:COR
46.32 百万 19.73 百万 1.83
EK315553:COR
62.13 千 18.72 百万 1.74
EI736133:COR
3.39 百万 17.46 百万 1.62
EK361499:COR
69.04 千 17.42 百万 1.62
企業概要
ラザード新興国市場債ブレンド（Lazard Emerging Markets Debt Blend）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインによるトータルリターンの最大化を目指す。主に新興国市場の企業や政府が発行した固定/変動利付債 、デリバティブ、集団投資スキーム、キャッシュに投資。
住所
Iona Building Block
Shelbourne Road
Dublin 4
Ireland
電話番号
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Webサイト
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