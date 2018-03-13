iｼｪｱｰｽﾞJPﾓﾙｶﾞﾝ新興国現地通貨

LEMB:US
NYSE Arca
50.05
USD
0.04
0.08%
更新日時 2018/03/13
始値
49.92
安値 - 高値 レンジ（日）
49.92 - 50.06
出来高
22,880
前日終値
50.01
52週レンジ
44.37 - 50.78
1年トータルリターン
12.50%
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始値
49.92
安値 - 高値 レンジ（日）
49.92 - 50.06
出来高
22,880
前日終値
50.01
52週レンジ
44.37 - 50.78
1年トータルリターン
12.62%
年初来リターン
3.84%
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
49.72
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
387.817
設定日
10/20/2011
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.66%
乖離率52週平均値
0.21%
ファンドマネージャ
SCOTT RADELL / JAMES MAURO
直近配当額 ( 10/01/2015)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
6.06%
3年トータルリターン
5.09%
5年トータルリターン
-0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EJ060294:COR
39.02 千 12.70 百万 3.35
EJ750004:COR
125.53 千 10.33 百万 2.72
EG111637:COR
1.27 百万 6.95 百万 1.83
JV529062:COR
25.38 千 6.88 百万 1.82
EF397255:COR
17.32 千 6.70 百万 1.77
QZ884538:COR
121.40 千 6.29 百万 1.66
EJ516888:COR
340.88 千 6.19 百万 1.63
AO261505:COR
22.07 千 6.12 百万 1.61
EK016928:COR
17.35 千 5.60 百万 1.48
EH999368:COR
142.49 千 5.56 百万 1.47
企業概要
iシェアーズJPモルガン新興国現地通貨建て債券ETFiShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 15% Cap 4.5% Floor Indexに連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com