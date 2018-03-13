ﾘｸｿｰ iBoxx $ﾘｷｯﾄﾞ･ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏ
LEMB:LN
London
99.535
USD
0.060
0.06%
更新日時 2018/03/13
始値
99.535
安値 - 高値 レンジ（日）
99.535 - 99.535
出来高
0
前日終値
99.475
52週レンジ
98.460 - 108.670
1年トータルリターン
2.17%
始値
99.535
安値 - 高値 レンジ（日）
99.535 - 99.535
出来高
0
前日終値
99.475
52週レンジ
98.460 - 108.670
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
-3.50%
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
99.5511
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
248.654
設定日
01/20/2011
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.02%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 07/12/2017)
5.3
直近配当利回り（税込）
5.32%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-2.80%
3年トータルリターン
3.36%
5年トータルリターン
1.69%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AH028965:COR
|12.53 千
|13.10 百万
|5.52
|
AM962800:COR
|11.14 千
|11.19 百万
|4.72
|
AM205932:COR
|9.46 千
|9.92 百万
|4.18
|
AM217385:COR
|10.37 千
|9.80 百万
|4.13
|
AQ849315:COR
|10.37 千
|9.80 百万
|4.13
|
EJ851233:COR
|9.25 千
|9.61 百万
|4.05
|
AN463658:COR
|10.19 千
|9.36 百万
|3.95
|
AM894305:COR
|8.86 千
|9.04 百万
|3.81
|
AM901572:COR
|7.99 千
|8.85 百万
|3.73
|
AQ734261:COR
|8.53 千
|8.44 百万
|3.56
企業概要
リクソーiBoxx $リキッド・エマージング・マーケッツ・ソブリンズUCITS ETF（Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF）は、フランス籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCITS適格。iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Indexに連動する投資成果を目指す。
住所Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号33-1-42-13-96-97
Webサイトwww.lyxoretf.com