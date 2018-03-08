iｼｪｱｰｽﾞJPﾓﾙｶﾞﾝ新興国現地通貨
LEMB*:MM
Mexico
937.31
MXN
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/08
出来高
32,977
前日終値
937.31
52週レンジ
830.00 - 948.90
1年トータルリターン
3.35%
出来高
32,977
前日終値
937.31
52週レンジ
830.00 - 948.90
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
-0.80%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
387.817
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SCOTT RADELL / JAMES MAURO
直近配当額 ( 10/01/2015)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
4.54%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EJ060294:COR
|39.02 千
|12.70 百万
|3.35
|
EJ750004:COR
|125.53 千
|10.33 百万
|2.72
|
EG111637:COR
|1.27 百万
|6.95 百万
|1.83
|
JV529062:COR
|25.38 千
|6.88 百万
|1.82
|
EF397255:COR
|17.32 千
|6.70 百万
|1.77
|
QZ884538:COR
|121.40 千
|6.29 百万
|1.66
|
EJ516888:COR
|340.88 千
|6.19 百万
|1.63
|
AO261505:COR
|22.07 千
|6.12 百万
|1.61
|
EK016928:COR
|17.35 千
|5.60 百万
|1.48
|
EH999368:COR
|142.49 千
|5.56 百万
|1.47
企業概要
iシェアーズJPモルガン新興国現地通貨建て債券ETFiShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 15% Cap 4.5% Floor Indexに連動する投資成果を目指す。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com