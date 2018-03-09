ﾚﾏﾆｯｸSICAV-ｱﾄﾞﾜｲｽﾞ･ﾛﾝｸﾞ/ｼｮｰﾄ

LEMALIA:LX
110.19
EUR
0.86
0.79%
更新日時 2018/03/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.40 - 114.90
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
-0.16%
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前日終値
109.33
52週レンジ
105.40 - 114.90
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
110.19
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
15.641
設定日
01/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
BIIB:US
ﾊﾞｲｵｼﾞｪﾝ
2.50 千 665.66 千 4.14
AMGN:US
アムジェン
4.00 千 598.10 千 3.72
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
4.00 千 578.59 千 3.60
LYB:US
ﾗｲｵﾝﾃﾞﾙﾊﾞｾﾙ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
7.50 千 571.47 千 3.55
UTX:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
5.50 千 553.84 千 3.44
VOW3:GR
ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ
4.40 千 551.54 千 3.43
WBA:US
ｳｫﾙｸﾞﾘｰﾝ･ﾌﾞｰﾂ･ｱﾗｲｱﾝｽ
8.00 千 548.41 千 3.41
OKE:US
ONEOK
12.00 千 546.66 千 3.40
SU:FP
ｼｭﾅｲﾀﾞｰｴﾚｸﾄﾘｯｸ
8.00 千 541.84 千 3.37
BB:FP
ソシエテＢＩＣ
5.20 千 524.94 千 3.26
企業概要
レマニックSICAV－アドワイズ・ロング/ショート（Lemanik SICAV - Adwise Long/Short ）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。株式、債券、マネーマーケット商品のほか、国債や償還期間が12カ月未満の銘柄などの有価証券に投資する。ロングおよびショートストラテジーを採用。
住所
Registered Office:
106, route d'Arlonl
L - 8210 Mamer
Luxembourg
電話番号
00352 26 396006
Webサイト
www.lemanikgroup.com