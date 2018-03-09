ﾚﾏﾆｯｸSICAV-ｱﾄﾞﾜｲｽﾞ･ﾛﾝｸﾞ/ｼｮｰﾄ
LEMALIA:LX
110.19
EUR
0.86
0.79%
更新日時 2018/03/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.40 - 114.90
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
-0.16%
前日終値
109.33
52週レンジ
105.40 - 114.90
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
110.19
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
15.641
設定日
01/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
BIIB:US
ﾊﾞｲｵｼﾞｪﾝ
|2.50 千
|665.66 千
|4.14
|
AMGN:US
アムジェン
|4.00 千
|598.10 千
|3.72
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|4.00 千
|578.59 千
|3.60
|
LYB:US
ﾗｲｵﾝﾃﾞﾙﾊﾞｾﾙ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
|7.50 千
|571.47 千
|3.55
|
UTX:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
|5.50 千
|553.84 千
|3.44
|
VOW3:GR
ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ
|4.40 千
|551.54 千
|3.43
|
WBA:US
ｳｫﾙｸﾞﾘｰﾝ･ﾌﾞｰﾂ･ｱﾗｲｱﾝｽ
|8.00 千
|548.41 千
|3.41
|
OKE:US
ONEOK
|12.00 千
|546.66 千
|3.40
|
SU:FP
ｼｭﾅｲﾀﾞｰｴﾚｸﾄﾘｯｸ
|8.00 千
|541.84 千
|3.37
|
BB:FP
ソシエテＢＩＣ
|5.20 千
|524.94 千
|3.26
企業概要
レマニックSICAV－アドワイズ・ロング/ショート（Lemanik SICAV - Adwise Long/Short ）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。株式、債券、マネーマーケット商品のほか、国債や償還期間が12カ月未満の銘柄などの有価証券に投資する。ロングおよびショートストラテジーを採用。
住所Registered Office:
106, route d'Arlonl
L - 8210 Mamer
Luxembourg
電話番号00352 26 396006
Webサイトwww.lemanikgroup.com