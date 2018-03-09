Lemanik SICAV - All Stars
LEMACRB:LX
9.13
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.09 - 9.72
1年トータルリターン
-5.49%
年初来リターン
-4.70%
前日終値
9.12
52週レンジ
9.09 - 9.72
1年トータルリターン
-5.68%
年初来リターン
-4.70%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Multi Strategy (FOHF)
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
9.13
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
5.584
設定日
09/29/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
MGOICEA:LN
M&G ｵﾌﾟﾃｨﾏﾙ･ｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ
|24.36 千
|515.06 千
|8.00
|
CI3:FP
ｱﾑﾝﾃﾞｨETFﾕｰﾛ･ｲﾝﾌﾚｰｼｮﾝUCITS E
|2.01 千
|432.74 千
|6.72
|
12FOSEC:LX
ﾏﾙﾁﾊﾟｰﾄﾅｰSICAV-1.2ﾌｧﾝﾄﾞLuxﾎﾞ
|2.95 千
|347.19 千
|5.39
|
JPGICEA:LX
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰ
|2.38 千
|341.82 千
|5.31
|
INBLCAC:LX
ｲﾝﾍﾞｽｺ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾊﾞﾗﾝｽ･ﾘｽｸ･ｱﾛｹｰｼ
|19.00 千
|329.46 千
|5.12
|
CARMPAT:FP
ｶｰﾐﾅｯｸ･ﾊﾟﾄﾘﾓﾜﾝ
|485.00
|316.31 千
|4.91
|
PIMIEHA:ID
PIMCO Funds Global Investors
|22.93 千
|296.77 千
|4.61
|
CTYRIIA:LN
LFﾗｯﾌｧｰ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾄｰﾀﾙ
|55.02 千
|274.21 千
|4.26
|
MLFIUE2:LX
ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾌｨｸｽﾄ
|21.82 千
|240.61 千
|3.74
|
PIMEUBA:ID
ﾋﾟﾑｺﾌｧﾝｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ･
|10.59 千
|229.66 千
|3.57
企業概要
Lemanik SICAV - All Stars Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The aim of the fund is to provide a total return. The fund invests in FCPs, Sivacs, ETFs, total return funds. The fund may, on an ancillary basis, hold cash, and cash equivalents.
住所Registered Office:
106, route d'Arlonl
L - 8210 Mamer
Luxembourg
電話番号00352 26 396006
Webサイトwww.lemanikgroup.com