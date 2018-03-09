Lemanik SICAV - All Stars

LEMACRB:LX
9.13
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.09 - 9.72
1年トータルリターン
-5.49%
年初来リターン
-4.70%
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前日終値
9.12
52週レンジ
9.09 - 9.72
1年トータルリターン
-5.68%
年初来リターン
-4.70%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Multi Strategy (FOHF)
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
9.13
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
5.584
設定日
09/29/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
MGOICEA:LN
M&G ｵﾌﾟﾃｨﾏﾙ･ｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ
24.36 千 515.06 千 8.00
CI3:FP
ｱﾑﾝﾃﾞｨETFﾕｰﾛ･ｲﾝﾌﾚｰｼｮﾝUCITS E
2.01 千 432.74 千 6.72
12FOSEC:LX
ﾏﾙﾁﾊﾟｰﾄﾅｰSICAV-1.2ﾌｧﾝﾄﾞLuxﾎﾞ
2.95 千 347.19 千 5.39
JPGICEA:LX
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰ
2.38 千 341.82 千 5.31
INBLCAC:LX
ｲﾝﾍﾞｽｺ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾊﾞﾗﾝｽ･ﾘｽｸ･ｱﾛｹｰｼ
19.00 千 329.46 千 5.12
CARMPAT:FP
ｶｰﾐﾅｯｸ･ﾊﾟﾄﾘﾓﾜﾝ
485.00 316.31 千 4.91
PIMIEHA:ID
PIMCO Funds Global Investors
22.93 千 296.77 千 4.61
CTYRIIA:LN
LFﾗｯﾌｧｰ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾄｰﾀﾙ
55.02 千 274.21 千 4.26
MLFIUE2:LX
ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾌｨｸｽﾄ
21.82 千 240.61 千 3.74
PIMEUBA:ID
ﾋﾟﾑｺﾌｧﾝｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ･
10.59 千 229.66 千 3.57
企業概要
Lemanik SICAV - All Stars Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The aim of the fund is to provide a total return. The fund invests in FCPs, Sivacs, ETFs, total return funds. The fund may, on an ancillary basis, hold cash, and cash equivalents.
住所
Registered Office:
106, route d'Arlonl
L - 8210 Mamer
Luxembourg
電話番号
00352 26 396006
Webサイト
www.lemanikgroup.com