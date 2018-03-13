ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｴｯｼﾞ･ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ
LEM:CN
Venture
0.69
CAD
0.04
6.15%
更新日時 2018/03/13
始値
0.65
安値 - 高値 レンジ（日）
0.65 - 0.69
出来高
52,891
前日終値
0.65
52週レンジ
0.51 - 1.01
1年トータルリターン
-14.81%
始値
0.65
安値 - 高値 レンジ（日）
0.65 - 0.69
出来高
52,891
前日終値
0.65
52週レンジ
0.51 - 1.01
1年トータルリターン
-14.81%
年初来リターン
-23.33%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CAD) (TTM)
-0.04
時価総額 (百万 CAD)
61.344
発行済株式数 (百万)
88.904
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
エネルギー
業種
Renewable Energy
産業サブグループ
Renewable Energy Project Dev
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企業概要
リーディング・エッジ・マテリアルズ（Leading Edge Materials Corp）はエネルギー会 社。再生可能エネルギーに投資する。低炭素エネルギーの生産、貯蔵、および確保に注 力。カナダで事業を展開。
住所1090 West Georgia Street
Suite 1305
Vancouver, BC V6E 3V7
Canada
電話番号1-604-685-9316
Webサイトwww.leadingedgematerials.com