Loomis Sayles U.S. Equity Le

LELIAUS:LN
215.08
USd
3.67
1.74%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
162.85 - 220.26
1年トータルリターン
30.84%
年初来リターン
6.31%
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前日終値
211.41
52週レンジ
162.85 - 220.26
1年トータルリターン
30.99%
年初来リターン
6.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
215.08
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
696.223
設定日
06/10/2013
直近配当額 ( 01/03/2017)
0.7468
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
AZIZ V HAMZAOGULLARI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
32.42 千 46.97 百万 7.15
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
198.25 千 39.82 百万 6.06
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
208.57 千 39.02 百万 5.94
V:US
ﾋﾞｻﾞ
290.59 千 35.90 百万 5.47
CSCO:US
シスコシステムズ 　　　
782.04 千 33.21 百万 5.06
ORCL:US
オラクル
628.68 千 32.03 百万 4.88
MNST:US
ﾓﾝｽﾀｰ･ﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ
387.57 千 26.40 百万 4.02
QCOM:US
ｸｱﾙｺﾑ
325.14 千 21.86 百万 3.33
ADSK:US
ｵｰﾄﾃﾞｽｸ
188.05 千 21.75 百万 3.31
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
18.04 千 21.34 百万 3.25
企業概要
Loomis Sayles U.S. Equity Leaders Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long-term growth of capital. The Fund invests at least 80% of its assets in equity securities of U.S. companies.
住所
NGAM Investment Funds UK ICVC
Cannon Bridge House
25 Dowgate Hill
London
EC4R 2YA
電話番号
-
Webサイト
www.funds.natixis.com