Loomis Sayles U.S. Equity Le
LELGAGG:LN
250.42
GBp
3.77
1.53%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
206.94 - 252.58
1年トータルリターン
15.68%
年初来リターン
3.72%
前日終値
246.65
52週レンジ
206.94 - 252.58
1年トータルリターン
15.04%
年初来リターン
3.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
250.42
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
696.223
設定日
04/04/2013
直近配当額 ( 02/02/2015)
1.2656
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
AZIZ V HAMZAOGULLARI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.25%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|32.42 千
|46.97 百万
|7.15
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|198.25 千
|39.82 百万
|6.06
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|208.57 千
|39.02 百万
|5.94
|
V:US
ﾋﾞｻﾞ
|290.59 千
|35.90 百万
|5.47
|
CSCO:US
シスコシステムズ
|782.04 千
|33.21 百万
|5.06
|
ORCL:US
オラクル
|628.68 千
|32.03 百万
|4.88
|
MNST:US
ﾓﾝｽﾀｰ･ﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ
|387.57 千
|26.40 百万
|4.02
|
QCOM:US
ｸｱﾙｺﾑ
|325.14 千
|21.86 百万
|3.33
|
ADSK:US
ｵｰﾄﾃﾞｽｸ
|188.05 千
|21.75 百万
|3.31
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|18.04 千
|21.34 百万
|3.25
企業概要
Loomis Sayles U.S. Equity Leaders Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long-term growth of capital. The Fund invests at least 80% of its assets in equity securities of U.S. companies.
住所NGAM Investment Funds UK ICVC
Cannon Bridge House
25 Dowgate Hill
London
EC4R 2YA
電話番号-
Webサイトwww.funds.natixis.com