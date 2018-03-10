LOﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ現地通貨建て
LELCMAC:LX
9.75
CHF
0.04
0.36%
更新日時 2018/03/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.27 - 9.97
1年トータルリターン
5.15%
年初来リターン
-0.39%
前日終値
9.71
52週レンジ
9.27 - 9.97
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
9.7473
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
209.529
設定日
01/12/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SALMAN AHMED / YANNIK ZUFFEREY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.99%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AL549848:COR
|17.50 千
|2.65 百万
|1.23
|
LW545857:COR
|16.50 千
|2.53 百万
|1.17
|
EI202110:COR
|6.34 百万
|2.37 百万
|1.10
|
EK274846:COR
|45.50
|2.26 百万
|1.05
|
EJ037061:COR
|120.20 千
|2.26 百万
|1.04
|
EG559330:COR
|4.91 百万
|2.14 百万
|0.99
|
EK399808:COR
|125.00 千
|2.13 百万
|0.98
|
CP507394:COR
|22.94 千
|2.08 百万
|0.96
|
EI424080:COR
|62.20 千
|2.05 百万
|0.95
|
EJ842274:COR
|110.70 千
|1.97 百万
|0.91
企業概要
LOファンズ-エマージング現地通貨建て債券ファンダメンタル（LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental）は、ルクセンブルク籍のファンド。新興国市場の政府もしくは新興国市場での事業活動が大半を占める企業が発行する、現地通貨建てあるいはOECD加盟国通貨建ての債券、その他の固定または変動利付債務証券、短期債務に投資する。
住所Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号+ 352 27 78 1000
Webサイトwww.lombardodier.com