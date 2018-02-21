ﾚｸｵｲﾙ
LEKOF:US
OTC US
0.25
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/21
出来高
5,000
前日終値
0.25
52週レンジ
0.19 - 0.30
出来高
5,000
前日終値
0.25
52週レンジ
0.19 - 0.30
年初来リターン
20.98%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (百万 USD)
133.059
発行済株式数 (百万)
536.530
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
エネルギー
業種
Oil, Gas & Coal
産業サブグループ
Exploration & Production
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企業概要
レクオイル（Lekoil Limited）は石油・ガスの探鉱・生産会社。ナイジェリアとナミビア沖合の鉱区で、石油と天然ガスの取得、探鉱、開発を手掛ける。
住所179A Moshood Olugbani St
Victoria Island
Lagos
Nigeria
電話番号234-1-277-0560
Webサイトwww.lekoil.com