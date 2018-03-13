ﾚｸｵｲﾙ
LEK:PZ
NEX Exchange
18.25
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/13
出来高
50,000
前日終値
18.25
52週レンジ
15.50 - 24.50
1年トータルリターン
-19.34%
出来高
50,000
前日終値
18.25
52週レンジ
15.50 - 24.50
1年トータルリターン
-19.34%
年初来リターン
5.80%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (百万 GBp)
97.917
発行済株式数 (百万)
536.530
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
エネルギー
業種
Oil, Gas & Coal
産業サブグループ
Exploration & Production
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企業概要
レクオイル（Lekoil Limited）は石油・ガスの探鉱・生産会社。ナイジェリアとナミビア沖合の鉱区で、石油と天然ガスの取得、探鉱、開発を手掛ける。
住所179A Moshood Olugbani St
Victoria Island
Lagos
Nigeria
電話番号234-1-277-0560
Webサイトwww.lekoil.com