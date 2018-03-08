Leiria FI Multimercado Credi

LEIRIAM:BZ
1.97
BRL
0.01
0.58%
更新日時 2018/03/08
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.74 - 1.99
1年トータルリターン
10.21%
年初来リターン
0.16%
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前日終値
1.96
52週レンジ
1.74 - 1.99
1年トータルリターン
10.04%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/08/2018)
1.970531
資産総額 (十億 BRL) ( 03/08/2018)
2.526
設定日
09/05/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
BWGIFIM:BZ
Bwgi Allocation FI Multimerc
1.63 十億 1.78 十億 71.26
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
167.49 千 627.23 百万 25.08
FSFIP:BZ
FS FIP
16.00 13.01 百万 0.52
TSCOINC:BZ
TS Coinvestimento FIP
16.21 千 12.10 百万 0.48
EJ589035:COR
10.00 千 11.46 百万 0.46
GAMAFIP:BZ
Gama I FIP
95.53 千 6.70 百万 0.27
EK690488:COR
411.00 3.86 百万 0.15
3246315Z:BH
378.00 1.25 百万 0.05
FIPITAN:BZ
FIP Pitanga
153.00 56.54 千 0.00
企業概要
Leiria FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BW Gestao de Investimentos Ltda
Av Eusebio Matoso, 891 Andar 22
05423-901, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3095-2855
Webサイト
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