Leiria FI Multimercado Credi
LEIRIAM:BZ
1.97
BRL
0.01
0.58%
更新日時 2018/03/08
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.74 - 1.99
1年トータルリターン
10.21%
年初来リターン
0.16%
前日終値
1.96
52週レンジ
1.74 - 1.99
1年トータルリターン
10.04%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/08/2018)
1.970531
資産総額 (十億 BRL) ( 03/08/2018)
2.526
設定日
09/05/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
BWGIFIM:BZ
Bwgi Allocation FI Multimerc
|1.63 十億
|1.78 十億
|71.26
|
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
|167.49 千
|627.23 百万
|25.08
|
FSFIP:BZ
FS FIP
|16.00
|13.01 百万
|0.52
|
TSCOINC:BZ
TS Coinvestimento FIP
|16.21 千
|12.10 百万
|0.48
|
EJ589035:COR
|10.00 千
|11.46 百万
|0.46
|
GAMAFIP:BZ
Gama I FIP
|95.53 千
|6.70 百万
|0.27
|
EK690488:COR
|411.00
|3.86 百万
|0.15
|
3246315Z:BH
|378.00
|1.25 百万
|0.05
|
FIPITAN:BZ
FIP Pitanga
|153.00
|56.54 千
|0.00
企業概要
Leiria FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所BW Gestao de Investimentos Ltda
Av Eusebio Matoso, 891 Andar 22
05423-901, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号55-11-3095-2855
Webサイト
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