Lehto Group Oyj
LEHTO:FH
Helsinki
12.02
EUR
0.18
1.48%
更新日時 2018/03/13
始値
12.20
安値 - 高値 レンジ（日）
11.96 - 12.22
出来高
172,294
前日終値
12.20
52週レンジ
10.55 - 14.26
1年トータルリターン
-0.85%
始値
12.20
安値 - 高値 レンジ（日）
11.96 - 12.22
出来高
172,294
前日終値
12.20
52週レンジ
10.55 - 14.26
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-5.06%
株価収益率(PER) (TTM)
14.31
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (EUR) (TTM)
0.84
時価総額 (百万 EUR)
700.174
発行済株式数 (百万)
58.251
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
1.18
直近配当利回り（税込）
2.83%
セクター
Industrials
業種
Engineering & Construction Svcs
産業サブグループ
Non-Residential Bldg Const
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企業概要
Lehto Group Oyj provides construction services. The Company offers construction of offices, residential housing, and other facilities. Lehto Group serves clients in Finland.
住所Voimatie 6 B
Kempele, 90440
Finland
電話番号358-207-600-900
Webサイトwww.lehto.fi