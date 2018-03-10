LOﾌｧﾝｽﾞ-ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ﾊｲ･ｺﾝﾋﾞｸｼｮﾝ
LEHSHUM:LX
15.25
USD
0.10
0.69%
更新日時 2018/03/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.78 - 15.97
1年トータルリターン
10.68%
年初来リターン
-1.98%
前日終値
15.15
52週レンジ
13.78 - 15.97
1年トータルリターン
11.31%
年初来リターン
-1.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
15.2515
資産総額 (十億 EUR) ( 03/09/2018)
1.314
設定日
11/29/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CYRIL MARQUAIRE / PETER P DIONISIO
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.18%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ILD:FP
イリアッド
|200.00 千
|39.59 百万
|3.80
|
SCHP:SW
シンドラー･ホールディング
|220.00 千
|38.79 百万
|3.72
|
SAP:GR
ＳＡＰ
|447.00 千
|37.83 百万
|3.63
|
CRDA:LN
ｸﾛｰﾀﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|957.00 千
|37.30 百万
|3.58
|
SN/:LN
ｽﾐｽ･ｱﾝﾄﾞ･ﾈﾌｭｰ
|2.63 百万
|36.22 百万
|3.47
|
GN:DC
GNｽﾄｱｰ･ﾉｰﾄﾞ
|1.74 百万
|35.96 百万
|3.45
|
HEN:GR
ヘンケル
|365.00 千
|35.57 百万
|3.41
|
SWMA:SS
ｽｳｪﾃﾞｨｯｼｭ･ﾏｯﾁ
|1.17 百万
|35.25 百万
|3.38
|
AMS:SM
ｱﾏﾃﾞｳｽITｸﾞﾙｰﾌﾟ
|815.00 千
|34.84 百万
|3.34
|
NOVOB:DC
ノボ･ノルディスク
|1.04 百万
|34.60 百万
|3.32
企業概要
LOファンズ-ヨーロッパ・ハイ・コンビクション（LO Funds - Europe High Conviction）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。欧州経済地域およびスイスに本社のある、または欧州・スイスで主要事業を手掛ける企業が発行した株式を中心に投資する。
住所Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号+ 352 27 78 1000
Webサイトwww.lombardodier.com