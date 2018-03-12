ﾚｯｸﾞ･ﾒｲｿﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾚｯｸﾞ

LEGVALC:ID
199.19
USD
0.19
0.10%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
178.63 - 210.80
1年トータルリターン
8.72%
年初来リターン
1.09%
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前日終値
199.00
52週レンジ
178.63 - 210.80
1年トータルリターン
8.80%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
199.19
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
357.148
設定日
02/24/2004
直近配当額 ( 03/20/2017)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SAM M PETERS / JEAN YU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
16.42 千 19.21 百万 5.37
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
160.48 千 15.25 百万 4.27
ORCL:US
オラクル
273.13 千 14.09 百万 3.94
WFC:US
ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ
200.14 千 13.17 百万 3.68
AGN:US
ｱﾗｶﾞﾝ
69.52 千 12.53 百万 3.51
SYF:US
ｼﾝｸﾛﾆｰ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ
299.04 千 11.87 百万 3.32
CSCO:US
シスコシステムズ 　　　
241.71 千 10.04 百万 2.81
MYL:US
マイラン
216.79 千 9.29 百万 2.60
KMI:US
ｷﾝﾀﾞｰ･ﾓﾙｶﾞﾝ/ﾃﾞﾗｳｪｱ
503.44 千 9.05 百万 2.53
AIG:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ(AIG)
140.04 千 8.95 百万 2.50
企業概要
レッグ・メイソン・グローバル・ファンズ-レッグ・メイソン・クリアブリッジ・バリュ ー・ファンド（Legg Mason Global Funds plc - Legg Mason Clearbridge Value）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。主に投資マネジャーが本質的価値より割安と判断する米国発行体の株式に投資して、長期キャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-7444
Webサイト
www.leggmason.com.hk