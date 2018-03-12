ﾚｯｸﾞ･ﾒｲｿﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾚｯｸﾞ
LEGVALB:ID
201.62
USD
0.21
0.10%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
180.06 - 212.83
1年トータルリターン
9.17%
年初来リターン
1.51%
前日終値
201.41
52週レンジ
180.06 - 212.83
1年トータルリターン
9.24%
年初来リターン
1.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
201.62
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
357.148
設定日
02/24/2004
直近配当額 ( 03/20/2017)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SAM M PETERS / JEAN YU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.36%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|16.42 千
|19.21 百万
|5.37
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|160.48 千
|15.25 百万
|4.27
|
ORCL:US
オラクル
|273.13 千
|14.09 百万
|3.94
|
WFC:US
ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ
|200.14 千
|13.17 百万
|3.68
|
AGN:US
ｱﾗｶﾞﾝ
|69.52 千
|12.53 百万
|3.51
|
SYF:US
ｼﾝｸﾛﾆｰ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ
|299.04 千
|11.87 百万
|3.32
|
CSCO:US
シスコシステムズ
|241.71 千
|10.04 百万
|2.81
|
MYL:US
マイラン
|216.79 千
|9.29 百万
|2.60
|
KMI:US
ｷﾝﾀﾞｰ･ﾓﾙｶﾞﾝ/ﾃﾞﾗｳｪｱ
|503.44 千
|9.05 百万
|2.53
|
AIG:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ(AIG)
|140.04 千
|8.95 百万
|2.50
企業概要
レッグ・メイソン・グローバル・ファンズ-レッグ・メイソン・クリアブリッジ・バリュ ー・ファンド（Legg Mason Global Funds plc - Legg Mason Clearbridge Value）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。主に投資マネジャーが本質的価値より割安と判断する米国発行体の株式に投資して、長期キャピタルゲインの獲得を目指す。
住所Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号44-20-7070-7444
Webサイトwww.leggmason.com.hk