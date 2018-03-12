Legg Mason QS MV Asia Pacifi
LEGPAEA:ID
276.29
USD
0.88
0.32%
更新日時 2018/03/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
231.80 - 286.73
1年トータルリターン
21.41%
年初来リターン
4.88%
前日終値
275.41
52週レンジ
231.80 - 286.73
1年トータルリターン
22.64%
年初来リターン
4.88%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
276.29
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
88.890
設定日
02/25/2004
直近配当額 ( 03/20/2017)
4.66703587
直近配当利回り（税込）
1.69%
ファンドマネージャ
STEPHEN A LANZENDORF "STEVE" / LIZ SU
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|1.62 千
|3.80 百万
|3.85
|
AAXJ:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCIｱｼﾞｱ諸国除日本ETF
|45.36 千
|3.71 百万
|3.76
|
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|329.31 千
|2.88 百万
|2.92
|
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
|1.67 百万
|1.91 百万
|1.94
|
1398:HK
中国工商銀行
|1.80 百万
|1.70 百万
|1.72
|
INFO:IN
ｲﾝﾌｫｼｽ
|76.82 千
|1.39 百万
|1.41
|
HLBK:MK
ホンリョン銀行
|285.50 千
|1.36 百万
|1.38
|
2376:TT
技嘉科技 [ｷﾞｶﾞﾊﾞｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ]
|536.00 千
|1.34 百万
|1.36
|
6808:HK
ｻﾝ･ｱｰﾄ･ﾘﾃｰﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|971.50 千
|1.32 百万
|1.33
|
ITMG:IJ
ｲﾝﾄﾞ･ﾀﾑﾊﾞﾝｶﾞﾗﾔ･ﾒｶﾞｳ
|561.50 千
|1.27 百万
|1.29
企業概要
Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest primarily in equity securities listed or traded on Regulated Markets of companies domiciled in or having their principal activities in one or more emerging Asian countries.
住所Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号44-20-7070-7444
Webサイトwww.leggmason.com.hk